Governo Draghi, Meloni: "Fratelli d'Italia fuori, più utile a centrodestra"

(Adnkronos)

“Ogni volta che si arriverà a un tema divisivo, il governo se ne tirerà fuori e farà decidere al Parlamento. E chi vince al voto parlamentare? La sinistra! Il centrodestra è minoritario in questo Parlamento, con o senza Fdi al governo". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, si esprime così in un post su Facebook. Meloni ha ribadito che non voterà la fiducia al governo che Mario Draghi, premier incaricato, sta formando.

"Stare all'opposizione, invece, costringe il Governo a mediare. Per questo è molto più significativo e utile alle idee del centrodestra che FdI stia fuori: credo che sia doveroso dare rappresentanza a quella parte di cittadini, non solo di centrodestra, che non sarà d'accordo con tutte queste forzature", aggiunge