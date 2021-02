Governo Draghi, oggi Italia Viva, Fi e Meloni a consultazioni

(Adnkronos)

Secondo giro di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi oggi, a partire dalle 11 a Montecitorio, per la formazione di un nuovo governo. Tra gli incontri fissati dall'ex presidente Bce, quelli con Italia Viva, Fratelli d'Italia, Pd e Forza Italia, che nella delegazione vedrà anche la presenza di Silvio Berlusconi. Il primo incontro è con il gruppo 'Per le Autonomie (Svp - Patt, UV)' del Senato.

Autonomie

Noi siamo disponibili per un governo europeista, la formula Ursula sarebbe una formula ottima". Lo ha detto la senatrice Julia Unterberger, presidente del Gruppo per le Autonomie (SVP-PATT, UV), dopo le consultazioni con Mario Draghi. Per il gruppo "l'auspicio è quello di formare un governo politico". "Con i governi tecnici - ha aggiunto la senatrice - non abbiamo avuto buone esperienze per i nostri piccoli territori". "Penso che come convinti europeisti non potremmo che dire sì a un governo Draghi".



Il calendario di oggi

Questo il calendario dettagliato di oggi: si comincia alle ore 11-11.30 con Gruppo Per le autonomie (Svp – Patt, UV) del Senato. Alle 1.45-12.30 Gruppo Liberi e Uguali della Camera e componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto del Senato. Alle 12.45-13.45 Gruppi Italia Viva della Camera e Italia Viva-PSI del Senato. Alle 15-16 Gruppi Fratelli d’Italia della Camera e del Senato. Alle 16.15-17.15 Gruppi Partito Democratico della Camera e del Senato. Si chiude alle 17.30-18.30 con i Gruppi Forza Italia - Berlusconi Presidente della Camera e Forza Italia- Berlusconi Presidente - Udc del Senato.