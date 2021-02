Governo Draghi, Renzi: "Valeva la pena aprire la crisi"

(Adnkronos)

"Valeva la pena aprire la crisi? Sì. E chi aveva dei dubbi dovrebbe solo sentire il discorso di Draghi". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi ai cronisti a Palazzo Madama nel giorno del primo discorso del premier in Aula per la fiducia al governo. "Lo avete sentito? Draghi ha dato una visione", ha detto ancora. Un discorso per un programma di due anni? "Anche più lungo", ha precisato Renzi.

Pandemia, crisi economica, vaccini, scuola, ambiente nel discorso di Draghi, interrotto una ventina di volte fra applausi decisi, altri appena accennati, fino alla standing ovation finale da parte dei senatori che lo sostengono. In pratica la quasi totalità dell'Aula. L'applauso più deciso è stato anche uno dei primi, quello sulle parole che il premier ha subito riservato alle vittime del Covid e ai sacrifici degli italiani nel lungo periodo della pandemia. Lo stop più rumoroso, e anche il più divisivo, è stato quello sul nome di Giuseppe Conte, citato dal premier: applaudito dalla ex maggioranza (con i grillini in piedi) ma bersagliato da alcuni 'buu' dell'aula.

Battimani anche su Europa e Euro, la scuola in presenza, l'atlantismo. Lo stesso sull'ambiente, dove Draghi ha citato Papa Francesco nell'entusiasmo dei senatori, come sul rispetto reale della parità di genere, un passaggio salutato con particolare decisione dalle senatrici del Pd.