Governo Draghi, Sgarbi: "Esorto il centrodestra a sostenerlo, non si vota"

(Adnkronos)

"Esorto il centrodestra a sostenere Draghi, è una persona di qualità. Mattarella lo ha detto chiaramente: non si vota. Non c'è alternativa a Draghi". Lo dice Vittorio Sgarbi, deputato di 'Noi per l'Italia', al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.

"L'eventuale durata del governo Draghi? I primi sei mesi ci sarà per forza, poi c'è il semestre bianco e potrebbe essere proprio il presidente del Consiglio a diventare presidente della Repubblica. A quel punto - sottolinea Sgarbi - è complesso immaginare che il nuovo presidente sciolga le Camere l'ultimo anno. Io questo lo immagino un governo fino a fine legislatura".



Quanto al colloquio avuto oggi con il premier incaricato, "ho chiesto a Draghi di riaprire i musei il sabato e la domenica. Mi è sembrato attento", conclude.