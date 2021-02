Governo Draghi, Sileri: "Io riconfermato? Non si cambia chirurgo durante intervento"

(Adnkronos)

Io riconfermati viceministro alla Salute? "Non so cosa accadrà, per saperlo dobbiamo attendere una decina di giorni. Almeno di solito è così. Draghi non l'ho mai sentito". Lo dice all'Adnkronos Salute il senatore M5S Pierpaolo Sileri, viceministro uscente dopo il giuramento del nuovo governo targato Mario Draghi, dove è stato riconfermato Roberto Speranza alla guida del dicastero della Salute.

"Con Roberto ci sentiamo quasi tutti i giorni - aggiunge - la sua riconferma vuol dire che abbiamo lavorato al meglio". E sulla possibilità di una riconferma Sileri sorride: "Se stai facendo un intervento chirurgico non è che stacchi tutto e prosegue un altro. Lo concludi".