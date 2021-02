Governo Draghi, slitta a domani il voto su Rousseau

(Adnkronos)

"Ho disposto che la votazione sul governo Draghi, oggi sospesa, si svolga sulla piattaforma Rousseau nella giornata di domani". Questo l'annuncio su Facebook del capo politico M5S Vito Crimi, che sul social parla anche del futuro ministero per la Transizione Ecologica. La votazione avrà luogo dalle 10 alle 18.

"Un'ottima notizia: il ministero per la transizione ecologica - scrive - entra nell'agenda di governo e diventerà realtà. Ringrazio Beppe Grillo per aver posto questo importante tema al centro del dibattito, e il presidente incaricato Draghi per la sensibilità con la quale ha saputo accogliere la nostra proposta", la conclusione del post.

Il quesito

"Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?". Questo il quesito che verrà sottoposto agli iscritti M5S nella votazione domani su Rousseau dalle 10 alle 18.