Governo Draghi, sorpresa Grillo: arrivato a Montecitorio

(Adnkronos)

Beppe Grillo è arrivato alla Camera, a sorpresa. Il garante del M5S, che ha fatto il suo ingresso a Palazzo Montecitorio, non figura nella delegazione del Movimento che incontrerà alle 17.15 il premier incaricato Mario Draghi per il secondo giro di consultazioni in vista del nuovo governo. Grillo era atteso a Roma a breve, ma i suoi escludevano che sarebbe arrivato già oggi.

Il granate del M5S prenderà parte all'incontro con Draghi e dovrebbe rimanere a Roma anche questa sera.

Le delegazioni Pd e M5S si sono incrociate a Montecitorio, per le consultazioni. C'è stato così un breve scambio di saluti tra il segretario del Pd Nicola Zingaretti e Grillo.