Governo Draghi, spunta la petizione: "Salviamo il ministro Costa"

"Salviamo il ministro Costa". E' questo il titolo della petizione lanciata su change.org con cui si chiede al presidente del Consiglio di riconfermare al dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il ministro uscente Sergio Costa. La petizione lanciata ieri sera è già vicina alle 200 firme. "Grazie a questo ministro - si legge nel testo della petizione - molto si è fatto in questo periodo. Citiamo, solo per esempio: ha creato una flotta marina per ripulire i mari dalla plastica, ha recuperato dal fondo del mare le Ecoballe nel Golfo di Follonica da 1 tonnellata l'una disperse più di 5 anni fa da un'imbarcazione, il buono mobilità, per incentivare la gente ad andare in bici invece che con la macchina, il fondo per gli animali selvatici".

Per questo "chiediamo che questo ministro venga confermato nel suo ruolo che è stato determinante per il Paese. Un ministro come Sergio Costa, esperto di ambiente per il ruolo che ha sempre avuto anche nel suo incarico precedente, non può che far crescere ulteriormente la cultura di uno sviluppo sostenibile, strada che il nostro Paese deve assolutamente continuare a percorrere in maniera decisa e continuativa".

"La sua sensibilità per la biodiversità è un bene inestimabile per il nostro Paese. Da qui risulta quanto mai necessario dare continuità al suo mandato, per poter garantire davvero la tutela ambientale, argomento del quale una nazione seria si deve occupare in maniera approfondita, proprio perché, come noto, i cambiamenti climatici stanno sconvolgendo il nostro pianeta".