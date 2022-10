Governo, Duda: "Con Meloni collaborazione Italia-Polonia più forte"

La guerra in Ucraina, la vittoria elettorale di Giorgia Meloni in Italia e i possibili nuovi rapporti in seno all’Europa, la visione di una politica più orientata ai popoli e alle nazioni, i pericoli della Russia. Questi i temi trattati dal presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Sebastian Duda, nella puntata di Tg2 Post in onda questa sera alle 2100 su Rai 2.

"Penso ci potrà essere una più forte collaborazione fra Italia e Polonia perché tutto quello che dice Giorgia Meloni è vicino alla mia visione, alla mia ottica, al mio modo di vedere. Ultimamente ho visto molte dichiarazioni della Meloni, anche noi crediamo che il sistema dei valori sia importante. Ci accomuna la politica della famiglia, base delle prosperità", Duda, che è stato anche molto duro nel denunciare quello che ha definito "il nuovo imperialismo russo".