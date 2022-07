Governo, Franceschini: "Se M5S si sfila stop alleanza per 2023"

"Se ci sarà una rottura o una distinzione - perché un appoggio esterno è una rottura - per noi porterà alla fine del governo"

"Da qui alle elezioni, per andare insieme al M5S dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rottura o una distinzione - perché un appoggio esterno è una rottura - per noi porterà alla fine del governo e all'impossibilità di andare insieme alle elezioni. E si brucerà chiaramente ogni residuo possibilità di andare al proporzionale". Lo ha detto il ministro Dario Franceschini, chiudendo l'incontro nazionale di AreaDem a Cortona. "Servono generosità ed elasticità" nell'incontro di domani tra il premier Mario Draghi e il leader del M5S Giuseppe Conte, che "hanno in mano il destino della prossima legislatura", ha detto ancora.