Grillo: "Draghi uomo di parola, non è banchiere senza sentimenti"

"Draghi non è un banchiere senza sentimenti, è uno che vede la povertà e sa di cosa parla, vede il futuro. Ha mantenuto la parola su transizione ecologica e reddito di cittadinanza". Così Beppe Grillo, intervenendo nel corso dell'assemblea dei gruppi parlamentari 5 Stelle via Zoom sul tema della transizione ecologica. Tema che, aggiunge il garante M5S , è importante che "entri nelle scuole, nei licei", è l'appello rivolto da Grillo al ministro Roberto Cingolani.

E ancora: il reddito di cittadinanza "deve diventare universale, questa sarà la mia battaglia finale" aggiunge Grillo. "Sogno di vedere il parlamento 'mischiato' - continua -. Quando si parla del 2050, che ho proposto di inserire nei simboli di tutti i partiti, vorrei che tutte le forze politiche che si mischiassero per tenere l'attenzione concentrata sul 2050, su come sarà il mondo... bisogna ricreare una visione di società completamente diversa". E ancora: "Non tutti son soddisfatti e resteranno... 2 mandati, 1 mandato... ma - sottolinea il garante 5S - dobbiamo andare avanti e guardare al 2050".