Governo, in Forza Italia guerra capigruppo: l'ipotesi Ronzulli

Dopo il faccia a faccia del 'disgelo' con Giorgia Meloni in via della Scrofa, dove Silvio Berlusconi sembra abbia spuntato 5 ministri (sicuri sarebbero Antonio Tajani, Gilberto Pichetto Fratin, Elisabetta Alberti Casellati e Annamaria Bernini, mentre vengono indicati come papabili Alessandro Cattaneo o Francesco Sisto), si aprirà oggi un'altra partita molto delicata in casa Forza Italia, quella dei capigruppo. Una partita legata a quella del totoministri, che rispecchia l'attuale dicotomia interna al partito tra 'governisti' filo-Tajani e 'ronzulliani' e potrebbe trasformarsi in una sorta di resa dei conti senza l'intervento del Cav.

Il principale nodo da sciogliere, infatti, è come o se verra' 'risarcita' Licia Ronzulli, esclusa dal governo per le forti perplessità di Fdi. Se fino a poche ore fa, in tanti, erano pronti a giurare che sarebbe diventata capogruppo al Senato, prevalendo sugli altri contendenti Maurizio Gasparri e Gianfranco Miccichè, adesso, la sua nomina al posto della Bernini, non sarebbe così scontata, perché, raccontano, peserebbe su di lei il giudizio della famiglia del Cav a cui non sarebbe affatto piaciuto l'attivismo della fedelissima di Arcore (anche grazie al supporto di Marta Fascina) per ottenere l'upgrade governativo. Ora, riferiscono, bisognerà vedere quanta forza avrà la Ronzulli per approdare alla guida dei senatori azzurri. Allo stato, stando alle indiscrezioni, la responsabile nazionale di Fi per i rapporti con gli alleati sarebbe in campo e potrebbe contare su Cattaneo, considerato a lei vicino, se quest'ultimo dovesse ottenere un posto nella squadra di palazzo Chigi.

Si preannuncia battaglia anche per il ruolo di capogruppo a Montecitorio, dove i 'ronzulliani' proveranno con un loro nome (nei giorni scorsi si era parlato di Giorgio Mulè e dello stesso Cattaneo se dovesse restare fuori dai giochi ministeriali) a dare filo da torcere ai 'tajaniani' che proveranno a confermare come presidente dei deputati Paolo Barelli, nome gradito ai meloniani. In gioco, insomma, c'è il futuro assetto di Forza Italia: l'ultima parola, come sempre, spetterà al suo leader.