Governo, in lista M5S 11 sottosegretari: chi sono

(Adnkronos)

Nuovi arrivi ed esclusi di peso nella lista dei sottosegretari M5S consegnata ieri da Vito Crimi al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Un elenco di 11 nomi che vede tra le new entry le deputate Anna Macina, Barbara Floridia e Dalila Nesci, parlamentare animatrice del think tank Parole Guerriere, ma anche assenze a partire da quella di Stefano Buffagni, considerato un 'big' del M5S.

Tra le conferme, quelle di Carlo Sibilia, Manlio Di Stefano, Giancarlo Cancelleri, Pierpaolo Sileri e Alessandra Todde.

Come da attese, fa parte della lista Laura Castelli, che dovrebbe tornare al Mef e non sembrerebbe mai essere stata messa in discussione. Infine della lista M5S dovrebbero far parte la senatrice Rossella Accoto e la deputata Ilaria Fontana, entrambe per la prima volta nella squadra di sottogoverno.