Governo, ipotesi Casellati alla Giustizia. Braccio di ferro su Ronzulli

"Passi avanti" verso la composizione del nuovo governo nel vertice di Arcore tra i tre leader del centrodestra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Ma il risiko dei nomi non è ancora completato.

Tra le nuove ipotesi si apre quella di Elisabetta Alberti Casellati alla Giustizia. A sponsorizzare la presidente del Senato uscente per il ministero di via Arenula sarebbe stato, a quanto apprende l'Adnkronos, proprio Berlusconi. Ma è su un altro nome fatto con insistenza dal Cavaliere che si sarebbe tornati al braccio di ferro tra alleati: quello di Lica Ronzulli. Per lei Berlusconi chiede un ministero di rilievo: Infrastrutture, Agricoltura oppure Salute ma per ora sulla senatrice e stretta collaboratrice del leader azzurro le resistenze non sarebbero state superate.

Intesa piena invece tra i tre leader sulla decisione di affidare la presidenza di Camera e Senato ad esponenti del centrodestra. Alla Lega dovrebbe essere assegnata la poltrona più importante di Montecitorio. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi avrebbero inoltre deciso di rivedersi prima dell'insediamento delle nuove Camere, tra martedì e mercoledì prossimi.