Governo, ironia Lega: "Io resto a casa" e foto di Conte

(Adnkronos)

Le Lega affila l'arma dell'ironia per salutare l'addio di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. "Io resto a casa" è il meme pubblicato, con tanto di hashtag, sulla pagina Facebook del partito dl Matteo Salvini: una foto di Conte, accompagnata dallo slogan che Palazzo Chigi lanciò in occasione del primo lockdown per sensibilizzare la popolazione sui rischi del contagio da Covid 19. "Io resto a casa", appunto. In un altro post compare anche il portavoce del premier, Rocco Casalino: "Rocco&Giuseppi... Bye Bye!", la didascalia che accompagna la foto.