Governo, la mossa di D'Incà: evitare fiducia su dl Aiuti

Tentativo in extremis per sminare crisi. Il ministro ha sentito i gruppi parlamentari, ora sonderà palazzo Chigi.

A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà sta tentanto di scongiurare la crisi di governo, che pare ormai a un passo, evitando la fiducia sul dl Aiuti oggi al Senato. C'è stata già un'interlocuzione con i diversi gruppi parlamentari. A breve il ministro, che è anche un esponente M5S, sonderà Palazzo Chigi per capire se ci sono i margini per arrivare a una soluzione di questo tipo.