Governo, La Russa: "Non c’è alcuna fibrillazione" - Video

"Non c’è nessuna frizione particolare. Vi siete dimenticati di come erano i governi di una volta, addirittura c’erano, ogni piè sospinto, rimpasti e cose del genere. La coalizione di centrodestra ha i suoi parametri le sue colonne d’Ercole ma dal mio punto di osservazione che è quello di chi dirige i lavori al Senato fino adesso non ho visto alcuna fibrillazione". Lo afferma il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo ai giornalisti a margine del suo intervento alla tre giorni della festa del Tricolore in corso di svolgimento a Catania.