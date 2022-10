Governo, Lega: "Salvini pronto a un incarico"

Matteo Salvini "pronto a un incarico di governo" con il caro bollette come "priorità". "Mattinata e pomeriggio di incontri e colloqui di Matteo Salvini, pronto a un incarico di governo, con esponenti dell’industria, del commercio e dell’agricoltura. Al centro dei confronti soprattutto il caro bollette che resta una priorità per la Lega. Se non interverrà il governo in carica, dovrà essere la prima preoccupazione dell’esecutivo di centrodestra che verrà", fanno sapere fonti della Lega.

Il nome di Salvini è stato accostato al Viminale. Da Fratelli d'Italia, smentita l'esistenza di un veto. "A me non risulta ci siano veti di alcun tipo. Partire dai veti è sbagliato", bisogna "partire dalle competenze, dalle qualità delle persone", dice Francesco Lollobrigida, a margine dell'esecutivo nazionale di Fdi. Il veto su Salvini al Viminale "mon mi risulta", risponde ai cronisti il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. "Nessuna polemica", assicura Rampelli, sulla composizione del prossimo esecutivo di centrodestra. "Ci sono sono tre partiti che devono comporre un governo, è normale che discutano. Anzi, mi pare che le cose stiano andando benissimo", osserva.