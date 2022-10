Governo, Letta: "Meloni non ci ha convinto"

"Sono diversi i motivi per cui lei non ci ha convinto e per questo voteremo no a fiducia". Così il segretario de Pd Enrico Letta nella dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al governo Meloni.

"Non abbiamo capito che farete nei prossimi mesi - ha detto - Non abbiamo capito cosa succederà alle bollette degli italiani, sul tema del disaccoppiamento e sul tetto del gas non abbiamo capito cosa succederà. Non abbiamo capito nulla di cosa sarà la legge di bilancio".

"Sul fisco abbiamo capito una sola parola: condoni. Non ci troverà su questo", ha affermato Letta, aggiungendo: "Noi faremo fino in fondo il nostro dovere, noi collaboreremo senza ambiguità perché noi siamo alternativi. Ad esempio sull'Ucraina potremo fare insieme scelte senza timore".

"Quello che ci spaventa è la concretezza e non l'identità. Ci spaventa la concretezza dove l'abbiamo vista nel suo discorso, nel passaggio da brividi che ho sentito sul Covid e sulla salute. Siamo orgogliosi di avere nel nostro gruppo il ministro Roberto Speranza", ha detto ancora Letta, sottolineando: "Saremo contrari al suo disegno presidenzialista".

"Ci consideriamo alternativi sul tema che lei non ha citato, quello della transizione ecologica e dell'ambiente, e mi colpisce che la frase clou sia stata che 'non esiste un ecologista più convinto di un conservatore': no, non è così. Bolsonaro, Trump, il partito del Pis in Polonia sono conservatori e non sono ecologisti", ha quindi aggiunto.

"Chiediamo che il salario minimo faccia parte del cuore delle proposte per combattere la disuguaglianza, un'altra parola che non abbiano sentito nel suo discorso", ha affermato ancora.

"Sui diritti saremo inflessibili, così come sul welfare e il lavoro. Il salario minimo deve essere fra gli strumenti per combattere le diseguaglianze. Parola, diseguaglianze, che manca completamente dal suo discorso", ha detto ancora il segretario dem ribadendo: "Faremo fino in fondo il nostro lavoro di opposizione. Venerdì cominceremo il nostro congresso costituente, ma il nostro congresso costituente sarà parte dell'opposizione a voi".