Governo, Letta: "Prima e ultima volta Pd in esecutivo con Lega"

"Oggi il Pd, per una situazione eccezionale, è al governo con la Lega e con Salvini. E' la prima e ultima volta. E' un impegno che mi prendo". Così il segretario del Pd, Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a Cortona. "Siamo il partito che più di tutti sostiene il governo Draghi. Certo, con le nostre idee" ma sempre per arrivare a soluzioni positive. "Oggi chiediamo un voto per questi territori e per rafforzare il governo Draghi".

Per quanto riguarda le amministrative "lunedì il Pd sarà il primo partito politico italiano". "Sono cinque le grandi metropoli che vanno al voto, l'altra volta noi del centrosinistra ne avevamo vinte due e perse tre. Se confermassimo le due e perdessimo le tre già perse, sarebbe una sconfitta. Con un 3-2 per noi sarebbe buona notizia. Da quattro in su per noi sarebbe un trionfo del quale celebrerei il risultato con massima forza". "Mi dicevano sempre: 'le divisioni del Pd'... Il Pd ha dimostrato in questa campagna elettorale di essere il partito politico più unito in Italia". "Non mi avete mai sentito parlare male dei miei concorrenti" nel collegio di Arezzo-Siena. "Abbiamo fatto una campagna elettorale leale e rispettosa. Ma agli italiani dobbiamo dire che il futuro della politica italiana sarà basato su un nuovo bipolarismo, in cui ci siamo noi da una parte e dall'altra la destra".

"Dall'altra parte ci sono solo Salvini e Meloni, il centrodestra con un federatore non c'è più - conclude -. E quindi noi abbiamo la responsabilità di costruire attorno al Pd una coalizione che è in grado di prendere un voto in più e di governare".