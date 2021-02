Governo, Lezzi: "Con Berlusconi, Salvini e Renzi? Fatale per M5S"

(Adnkronos)

Non solo Di Battista. Anche la 5S Barbara Lezzi si oppone all'ipotesi di un nuovo governo con le forze di maggioranza e opposizione. "Non posso credere - scrive la pentastellata su Facebook - che ci sia tra noi la convinzione che sedere allo stesso tavolo dell'operazione Verdini da Rebibbia possa rappresentare il bene per il Paese ancor più in questo drammatico momento. Il M5S le ha tentate tutte per dare agli italiani un governo che potesse occuparsi di loro ma esistono limiti che devono essere riconosciuti con coraggio e con la memoria alle azioni di questi personaggi che, come avvoltoi, hanno lavorato per far fuori quella persona perbene che è Conte per ritornare a spartirsi la torta come hanno sempre fatto e come la storia ci insegna. Un governo con Berlusconi, Calenda, Renzi, Bonino e Salvini, non è un governo politico ma un'attrazione fatale per il M5S ed una sciagura per gli italiani", la conclusione del post.