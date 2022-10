Governo, Locatelli: "Subito al lavoro per qualità vita disabili"

"Sono molto contenta e onorata. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare". Lo afferma Alessandra Locatelli, neo ministro alle Disabilità del governo guidato da Giorgia Meloni, contattata dall'Adnkronos. "Non vedo l'ora di mettermi a disposizione delle persone, delle associazioni e degli enti del terzo settore che svolgono un ruolo preziosissimo e immaginare insieme a loro un futuro che metta al centro la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie". Locatelli, già ministro per la Famiglia e le Disabilità nel governo Conte I, è dal 2021 assessore della Regione Lombardia con delega alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità.

"Ci sono tante cose da fare, partendo dal riconoscimento del care giver dall'attuazione dei decreti della legge delega sulla disabilità, alla piena partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, garantendo loro formazione, lavoro, inclusione e accessibilità. Farò di tutto perché questi temi siano al centro dell'azione di questo governo, dove ci sono Matteo Salvini e Giorgia Meloni che mettono al centro la famiglia", aggiunge Locatelli.