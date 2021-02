Governo, M5S: "Sensibilità diverse ma volontà collaborazione"

(Adnkronos)

“Si è trattata di una giornata di lavoro intensa, non abbiamo mai abbandonato l’atteggiamento costruttivo anche quando il confronto è stato franco. Abbiamo riscontrato la volontà di collaborazione di tutte le parti, consapevoli del momento difficile che attraversa il Paese, pur in presenza di temi sui quali ci sono posizioni e sensibilità diverse. Continuiamo a lavorare con spirito costruttivo, consapevoli della necessità di fare in fretta, nell’interesse esclusivo degli italiani”. Lo affermano i due capigruppo M5S di Camera e Senato, Davide Crippa ed Ettore Licheri.