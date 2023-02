Governo, Malorgio (Filt Cgil): "Su rilancio mezzogiorno aspettiamo i fatti" - Video

"Un congresso molto positivo con moltissimi ospiti, tanta partecipazione di delegati, delle imprese e delle istituzioni. I temi che abbiamo posto sono quelli delle infrastrutture, delle nuove regole per i trasporti, del rilancio del mezzogiorno rispetto all’autonomia differenziata. A parole c’è una grande condivisione dell’idea di rilanciare il mezzogiorno e di investire sui trasporti. Adesso dobbiamo aspettare i fatti…". Lo afferma in una video intervista all’AdnKronos il segretario nazionale della Filt Cgil Stefano Malorgio ad Aci Castello, nel catanese, in occasione del 12esimo congresso sindacale.

"Queste risposte - aggiunge- potrebbero tardare ad arrivare o anche arrivate risposte totalmente opposte perché il tema dell’autonomia differenziata non collima con gli impegni che anche il governo in qualche modo si è assunto qui in questa nostra prima discussione. Vedremo -conclude- alla prima occasione li metteremo alla prova sulle reali intenzioni". (di Francesco Bianco)