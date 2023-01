Governo, Mannheimer: "100 giorni di Meloni? Popolarità alta, sa fare dietrofront"

Positivo il bilancio dei primi 100 giorni di governo di Giorgia Meloni. "Ha dato un messaggio di serietà, riflessione e moderazione. Tra alti e bassi ha fatto i suoi errori, dalle difficoltà innescate dalla firma al decreto rave alla questione benzina la sua popolarità comunque resta molto alta". Così all'Adnkronos il sondaggista, Renato Mannheimer, che rileva: "Resta aperta la questione guerra per cui Meloni finora ha tenuto un atteggiamento molto saldo. Il presidente del Consiglio deve affrontarla adesso tenendo conto che gli italiani la temono e non la vogliono". D'altronde chiave del suo successo "è la capacità di fare dietrofront".

Mannheimer riferisce che "l'Italia è sotto la media europea per quanto riguarda il sostegno all'invio di armi in Ucraina: nell'Ue il 56% è a favore e il 34% è contraria mentre nel nostro Paese il 46% degli italiani è contrario all'invio di armi, ed i favorevoli ammontano al 45%". La presenza di Zelensky a Sanremo che riscontri potrebbe avere? "Positivi perché il presidente ucraino parlerebbe ad un pubblico nuovo, cosa che ha dimostrato di saper fare. Ma gli effetti potrebbero anche essere deleteri - avvisa il sondaggista - Molto dipenderà da ciò che Zelensky dirà e da come lo dirà dato che l'Italia ha paura della guerra ed è il paese più ostile all'invio di armi. Il presidente ucraino dovrà sottolineare - suggerisce Mannheimer - che pur chiedendo armamenti, è lui il primo a ricercare pace e trattative, non guerra ad oltranza".

Sul fronte anarchici qual è il gradimento del Governo? "Non ci sono sondaggi. Il pubblico vede con sfavore le azioni degli anarchici, ma prova anche un sentimento di umanità verso il carcerato al 41 bis (Alfredo Cospito - ndr). Forse una accelerazione ulteriore da parte delle autorità non sarebbe male, se possibile". D'altronde chiave del successo di Meloni in gran parte dipende dalla sua "moderazione e capacità di adattarsi alle difficoltà anche tornando indietro e riconoscendo i propri errori. Il saper fare dietrofront del presidente del Consiglio è un fatto positivo". (di Roberta Lanzara)