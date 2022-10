Governo, Marchini: "Con Meloni Serracchiani voleva aprire dibattito su donne"

"Debora Serracchiani non mi sembra una persona aggressiva, anzi al contrario è sempre molto misurata. Forse con il suo brevissimo intervento voleva provocare il premier Giorgia Meloni e ricordarle che all'interno del suo governo ci sono pochissime donne. Un intervento, chissà, volutamente polemico nei suoi confronti per aprire una discussione, un dibattito, una riflessione proprio su questo tema". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos l'attrice e regista Simona Marchini commentando il botta e risposta ieri in Parlamento tra Giorgia Meloni e l'esponente del Pd Debora Serracchiani.