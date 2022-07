"Ancora una volta dagli incontri a Palazzo Chigi con i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, emergono ricette sbagliate per la cronica questione dei bassi salari e dell’alto costo del lavoro, questo perché il Governo si ostina a non coinvolgere e non ascoltare la Confsal (Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori) che su questi gravi problemi da tempo avanza proposte fondate e articolate". Ad affermarlo è il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta.