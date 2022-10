Governo, Mariotto: "10 al tailleur bianco del ministro Casellati, ai completi bianco e blu 8"

“Bene il neo ministro Elisabetta Casellati con il suo tailleur bianco, segno di distinzione e forte personalità, di pulizia, candore e trasparenza. Una donna che ama distinguersi anche indossando bellissime spille. Alzo simbolicamente la mia paletta e le do un 10 convinto”. Così all’Adnkronos lo stilista e giurato di 'Ballando con le Stelle' Guillermo Mariotto dopo aver assistito in tv alla cerimonia del giuramento al Quirinale dei ministri del Governo Meloni.

Mariotto propone poi un paragone con la conduttrice di 'Ballando con le Stelle': “anche Milly Carlucci adora i tailleur bianchi. Non è importante la stagione. Spero sia di buon augurio per il nuovo governo. La professionalità di Milly è encomiabile. Se anche i neo ministri avessero la sua stessa professionalità sarebbe un governo pazzesco, quello con più share nella storia del Paese”.

Riguardo poi agli outfit delle altre neo ministre Guillermo Mariotto ha aggiunto: “quasi tutte hanno indossato completi blu con camicia bianca, molto monacali, quasi da collegiali, come del resto anche gli uomini. Mise anonime, un po' sottotono. Rappresentano a mio avviso, o vogliono rappresentare, un governo perbene, in apparenza mansueto. Do generosamente 8”.