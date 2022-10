Governo Meloni, fiducia al Senato: al via dibattito - Diretta

Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che andrà avanti fino alle 16.30, quando sono in programma la replica del premier e a seguire le dichiarazioni di voto. L'inizio della chiama per il voto di fiducia è previsto per le 19.

Dopo aver incassato ieri la fiducia alla Camera con 235 voti a favore e 154 no, il nuovo esecutivo oggi è dunque alla prova del Senato. "La rotta è tracciata, andiamo avanti", ha scritto il premier Giorgia Meloni su Twitter dopo aver incassato la fiducia alla Camera.

Ieri sera è arrivato anche il colloquio telefonico con il presidente Usa Joe BIden. Colloquio, occasione per le congratulazioni di Biden a Meloni, in cui "i leader hanno sottolineato le forti relazioni tra Stati Uniti e Italia e manifestato la loro volontà di lavorare insieme nell'ambito dell'alleanza atlantica per affrontare le sfide comuni", ha riferito la Casa Bianca. Il presidente americano e il presidente del Consiglio "hanno parlato del loro impegno a continuare a fornire assistenza all'Ucraina, ritenere la Russia responsabile per l'aggressione, affrontare le sfide poste dalla Cina e garantire risorse energetiche sostenibili e accessibili".