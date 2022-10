Governo Meloni, Biden: "Impaziente proseguire insieme sostegno a Kiev"

"Mi congratulo con Giorgia Meloni nuova Premier italiana. L'Italia è un alleato cruciale della Nato e un partner stretto nel momento in cui le nostre nazioni insieme affrontano sfide globali condivise. Come i leader del G7, attendo con impazienza di continuare a far avanzare il nostro sostegno per l'Ucraina, per portare la Russia alle sue responsabilità per la sua aggressione, assicurare il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici e costruire una crescita economica sostenibile", ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.