Governo Meloni, Cacciari: "Debacle sinistra, Letta che dice?"

Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera "è stato una rassicurazione, 'state tranquilli, le cose essenziali del governo Draghi restano, le alleanze europee non si discutono'". Massimo Cacciari, a Ottoemezzo, si esprime così al termine della giornata chiusa dal voto di fiducia al governo Meloni alla Camera.

"Non possiamo dimenticare la novità: non solo è la prima donna presidente del Consiglio, ma è una donna che ha una storia politica. Sarebbe stato interessante se Letta in particolare avesse raccontato la sua storia politica: una debacle culturale e politica della sinistra italiana, questo è interessante. Non riesco a capire come leader politici come Letta possano intervenire in un dibattito che ha un rilievo storico tacendo sul modo in cui ci si è arrivati", dice Cacciari.