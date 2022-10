Governo, Meloni e la 'grana' centristi

Altro nodo da sciogliere per Giorgia Meloni alle prese con il sudoku dei sottosegretari, è quello dei centristi. 'Noi moderati', raccontano, rivendicherebbe due caselle per sé, ma Fratelli d'Italia ancora non avrebbe deciso se accogliere la richiesta o assegnare solo una casella. Per ora, via della Scrofa prende tempo.

Intanto, a quanto si apprende, ci sarebbe baruffa sui nomi tra le quattro forze che compongono la cosiddetta quarta gamba del centrodestra. Nel dettaglio: Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia e capo politico dell'alleanza centrista, spingerebbe per Renzo Tondo, mentre Giovanni Toti avrebbe indicato Giorgio Silli o Ilaria Cavo. Nomi, però, che non sarebbero stati condivisi da Udc e Coraggio Italia. Luigi Brugnaro, infatti, punterebbe sulla vicepresidente del partito, Michaela Biancofiore, mentre l'Udc di Lorenzo Cesa avanzerebbe la candidatura di Antonio Saccone.