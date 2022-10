Governo, Meloni: "Esecutivo di tecnici? Leggo cose surreali"

Sarà un governo di tecnici? "Ragazzi, io leggo cose abbastanza surreali sulla stampa, che poi dovrei anche commentare. Consiglio prudenza". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arrivando a Montecitorio. "Temo che voi facciate confusione, è l'unica cosa che sto temendo", dice ancora la presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo ai cronisti che l'attendevano nel palazzo dei gruppi.

Sull'argomento, in mattinata, si è espresso anche Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Tensioni sui tecnici nel governo? "Ricostruzioni giornalistiche che non trovano riscontro", le sue parole a Radio 24.

"Noi abbiamo solo detto che questo è un governo politico, se c'è qualche personalità di rilievo che può rientrare nel progetto, bene. E' la qualità che conta -ha sottolineato il coordinatore di FI-. E' ovvio che questo è un governo politico, se poi ci sarà qualche non politico non sarà un problema. Ma non ci sono scontri, il centrodestra è coeso".