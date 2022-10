"Ringrazio Sua Santità Papa Francesco per il pensiero che ha voluto rivolgere all'Italia in questa giornata così importante per il Governo che ho l'onore di presiedere" ha twittato il premier Giorgia Meloni. In occasione dell'Angelus, Bergoglio ha detto: "Oggi, all'inizio di un nuovo governo occasione preghiamo per l'unità e la pace in Italia".