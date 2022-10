Dopo 9 anni, primo intervento in Aula per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

Il governo Meloni supera anche la prova del Senato dopo aver incassato la fiducia alla Camera. Nel voto conclusivo di Palazzo Madama, sono stati 115 i sì e 79 i no. 5 gli astenuti. E dopo 9 anni, primo intervento in Aula per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.