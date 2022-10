Governo Meloni, ministro famiglia, natalità e pari opportunità: chi è Eugenia Roccella

Famiglia, natalità e pari opportunità. Eugenia Roccella, un passato da radicale e un presente dedicato a difendere i valori più tradizionali e le istanze conservatrici in tema di diritti, si occuperà di temi particolarmente sensibili. Ha ricoperto l'incarico di sottosegretario al ministero della salute nel Governo Berlusconi IV ed è stata eletta nelle liste di Fratelli d'Italia.

Ha vissuto una profonda evoluzione, o involuzione secondo i punti di vista, rispetto alle proprie posizioni personali. Figlia di uno dei fondatori del Partito Radicale, Franco Roccella, e della pittrice e femminista Wanda Raheli, a 18 anni entra nel Movimento di liberazione della donna, diventandone leader. Si fa portavoce in quegli anni di molte battaglie femministe, per l'aborto, contro la violenza sulle donne, per la modifica del diritto di famiglia, per le pari opportunità. Alle elezioni politiche del 1979 è candidata per il Partito Radicale, non risultando eletta.

Dopo vent'anni dedicati alla vita privata, torna alla politica. Nel 2007 è portavoce insieme con Savino Pezzotta del Family Day. Alle elezioni politiche del 2008 viene eletta alla Camera nelle liste del Popolo della Libertà. Nel maggio dello stesso anno diventa sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In seguito alla ricostituzione del Ministero della salute quale autonomo dicastero, il 5 febbraio 2010 è diventata sottosegretario alla salute.

Oggi torna al governo con il ruolo di ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità.