Governo Meloni, ministro Pa: chi è Gilberto Pichetto Fratin

La sua gavetta politica è iniziata presto e si è svolta tutta nel suo Piemonte, quando ha iniziato a fare il consigliere comunale a Gifflenga. Poi è stato vicesindaco di Biella, consigliere regionale e assessore all'Industria e al Commercio con il governatore azzurro Enzo Ghigo. Approdato in Parlamento nel 2008, eletto come senatore, il nuovo ministro della pubblica amministrazione Gilberto Pichetto Fratin, è un azzurro di lungo corso. Sposato, tre figli, nasce a Veglio, un piccolo paese della Provincia di Biella, il 4 gennaio 1954. Laureato in economia e commercio nel 1978 all'università di Torino, intraprende l'attività di commercialista e insegnante di materie economiche negli istituti tecnici.

Ha militato dentro Fi poi nel Pdl per poi aderire alla 'nuova Fi', considerato vicino a Silvio Berlusconi. Entrato in Parlamento nel 2008, p stato senatore del Popolo della Libertà. Alla regione Piemonte, inoltre, è stato vice del governatore leghista Roberto Cota. Candidato nel 2014 a presidente del Piemonte viene sconfitto dall'avversario Sergio Chiamparino. In compenso, viene nominato dal Cav coordinatore regionale azzurro. da Silvio Berlusconi. Nel 2018 torna in Senato con Fi e due anni dopo diventa capogruppo in commissione Bilancio. Nel 2021 approda al governo Draghi come sottosegretario al Mise per poi diventare vice ministro dello Sviluppo Economico a fianco di Giancarlo Giorgetti.