Governo Meloni, Musumeci: "Pronti a risollevare l'Italia"

"Una grande emozione. Una grande soddisfazione, che conferma il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni alla presidenza della Regione Siciliana. Il coronamento di una vita dedicata alla politica". Così Nello Musumeci commenta all'Adnkronos la nomina a ministro del Sud e del Mare. "Una grande responsabilità -aggiunge- che affronterò con impegno e dedizione. Grazie a Giorgia Meloni e agli altri leader del centro destra per la fiducia che hanno riposto in me. Pronti a risollevare l'Italia".