Governo, Meloni ottiene fiducia alla Camera con 235 sì

La Camera ha votato la fiducia al governo Meloni con 235 sì. I no sono stati 154 e gli astenuti 5. E oggi il nuovo esecutivo è alla prova del Senato.

Sempre ieri colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il premier ha ringraziato Biden per le congratulazioni e ha ribadito la profonda amicizia che lega Italia e Usa. Meloni ha sottolineato l'importanza della partnership transatlantica, soprattutto alla luce delle storiche sfide che le democrazie occidentali stanno affrontando, come la guerra in Ucraina e la crisi energetica e alimentare.