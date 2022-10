Governo, Meloni: "Siamo a ottimo punto"

“Siamo a un ottimo punto”. Così la leader di Fdi e premier in pectore, Giorgia Meloni, arrivando a Montecitorio, ha risposto ai cronisti che le chiedevano a che punto fosse con la composizione della squadra di governo. Agli uffici del gruppo Fdi a Montecitorio è arrivato anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Nell'incontro che ieri ha sancito il 'disgelo' tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi dopo lo scontro sul caso Ronzulli e lo 'strappo' di Fi sull'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato, sembra che Berlusconi abbia spuntato la seguente rosa di ministri: sicuri sarebbero Antonio Tajani, Gilberto Pichetto Fratin, Elisabetta Alberti Casellati e Annamaria Bernini, mentre vengono indicati come papabili Alessandro Cattaneo o Francesco Sisto.

Oggi intanto è la giornata dei capigruppo. "FdI manterrà gli stessi, gli uscenti. Vedremo in futuro se sarà necessario fare delle modifiche. In questa fase serve un accompagnamento per mano da parte dei capigruppo uscenti” ha detto Giovanni Donzelli a Rtl 102.5.

Mentre l'indicazione di Berlusconi in una lettera ai deputati e ai senatori di Forza Italia è per Cattaneo e Ronzulli. "Per dare ancora più forza ai nostri Gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato" ha scritto il leader di Forza Italia.