Governo, Meloni: "Strano che Salvini parli a nome centrodestra"

(Adnkronos)

"È naturale che si siano incontrati in vista della formazione della squadra di governo che appoggiano, non foss’altro per 'difendersi' dalla preponderante presenza dell’asse Pd-M5S. È un bene che i partiti di Salvini e Berlusconi si raccordino nel ruolo nel governo". Lo dice Giorgia Meloni, interpellata dall'Adnkronos dopo l'incontro tra i leader di Lega e Forza Italia, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

"Piuttosto -continua la leader di Fdi- trovo strano, se non frutto di un errore di interpretazione della stampa, che Salvini possa essersi espresso a nome di tutto il centrodestra nei rapporti con Draghi e il governo visto che Fratelli d’Italia ha detto che non voterà la fiducia e farà un’opposizione patriottica in Parlamento. Il centrodestra unito parlerà con una sola voce al prossimo vertice quando dovremo decidere i candidati alle amministrative".