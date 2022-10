"Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a Presidente del Consiglio Italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo". Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen con un tweet in italiano e inglese. "Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono".