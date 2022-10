Governo Meloni, Zangrillo: "Energia oggi priorità, ce la metterò tutta"

"Una nomina inaspettata che mi riempie di orgoglio e, soprattutto, di senso di responsabilità". Così all'Adnkronos il neo ministro all’Ambiente e sicurezza energetica, Paolo Zangrillo che sottolinea: "Si tratta di una delega importante, su un tema, la transizione e sicurezza energetica, che oggi penso sia la priorità numero uno non solo per l'Italia, ma per l'Europa".

"Ce la metterò tutta come ho sempre fatto" aggiunge, osservando che "in questo momento prevale più il senso di responsabilità che mi pervade che la voglia di festeggiare".