Governo, Morelli: "Rimpasti li decide Draghi, io orgoglioso di differenze con Speranza"

"Rimpasti ipotetici e poltrone sono temi che riguardano il presidente Draghi, le differenze al governo ci sono, e io sono orgoglioso di segnalare le nostre differenze, io parto da valori liberali che mi differenziano ad esempio dal ministro Speranza, che è di un'altra parrocchia, alcune sue scelte non le condivido infatti". Il viceministro leghista alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, ospite di AdnKronos Live, spiega la situazione al governo, facendo capire che la Lega guarda avanti, nonostante le differenze nel "governo arcobaleno". "Questo governo è nato per risolvere i problemi in cui ci avevano infilati Conte e Arcuri, oggi poi le priorità sono il caro-bollette e domani il caro-materiali". Nella sua intervista tanti i temi toccati.

Superbonus - "Il superbonus è un'iniziativa che nella sua ideazione ha sicuramente colto dei concetti che prima non erano stati né previsti, né mai osservati, cioè la riqualificazione generale dell'impianto immobiliare del nostro paese. Quindi è una buona cosa. Dall'altra parte, però, oggettivamente c'è stata l'opportunità per qualche furbetto di cogliere l'occasione. Indubbiamente l'impianto è positivo, tutto il mondo dell'edilizia è ripartito grazie al superbonus", spiega. "Devono essere fatti dei miglioramenti - ha proseguito Morelli - ma la cessione del credito e la riapertura della possibilità di aderire, da parte delle famiglie e dei condomini, a questa misura, è evidente che deve continuare".

Bollette - "E' evidente che entro venerdì dovrà essere fatta dal Cdm un'operazione per calmierare il costo esorbitante dell'energia, che è dovuto a motivazioni geopolitiche" come la crisi tra Russia e Ucraina, dice sul tema energetico. "E' chiaro, però", ha sottolineato Morelli, "che è necessaria una strategia nel corso dei prossimi anni" per "diminuire la nostra dipendenza nei confronti di altri paesi" dal punto di vista energetico. "Il nucleare di quarta generazione, per esempio, finalmente inizia a essere un tema di cui si discute pubblicamente senza doversi nascondere con la paura che qualcuno ti additi come un pericoloso inquinatore", ha affermato Morelli, evidenziando poi "la possibilità di avere degli stoccaggi importanti di gas anche in sedi naturali e una maggiore estrazione anche da siti italiani".

Infrastrutture e Pnrr - Ministero delle Infrastrutture indietro sul Pnrr? "Parlano i fatti. I compiti a casa da parte del Ministero delle Infrastrutture sono stati compiuti. Anzi, siamo avanti anche su alcune necessità del 2022: una riguarda il tema portuale, l'altra il settore idrico. Questa critica è stata un po' ingenerosa. Detto questo, si può sempre fare di più", risponde ad Adnkronos Live. Per il sindaco di Milano Sala nel Pnrr troppi fondi al Sud? "Queste sono polemiche sterili, forse ognuno dovrebbe pensare a casa propria. A Milano stiamo ancora attendendo la decisione sì o no sullo stadio di Inter e Milan e sulla costruzione del PalaItalia. In Italia chi ha fatto tutti i compiti a casa scagli la prima pietra".

Centrodestra - Nel centrodestra "la necessità è quella di tornare a una base valoriale comune, l'Italia è indirizzata in maggioranza verso i valori di centrodestra: i valori liberali in prima battuta, e quelli dell'autonomia, legata anche al presidenzialismo, che potrà unire gli interessi del territorio con quelli del paese in generale". Morelli punta su autonomia regionale e presidenzialismo per rilanciare il centrodestra, dopo lo strappo a seguito del voto sul Mattarella bis. "La base su cui lavorare è questa, dobbiamo lavorare sugli aspetti che ci uniscono, non su quelli che ci dividono, se poi si fa un altro tipo di gioco, allora parleremo d'altro", aggiunge il leghista.

Lega e alleati - "Vengo dal territorio, che non ho mai lasciato, il mio quartiere popolare di Milano, dove facciamo interventi come li facciamo a Lamezia terme, ad esempio ricordo come per il Pnrr ora seguo un grande progetto per la qualità dell'abitare, 2,8 mld per la riqualificazione di interi quartieri popolari". Morelli non rinnega la sua attività milanese, dove spesso è sceso in strada, filmando disagio e problemi della città, dai rifiuti alle sacche di immigrazione non controllate. "Ero barricadero, oggi vivo un ruolo diverso, come quando in una squadra si passa da fare l'ala destra all'ala sinistra, si prova a portare a casa il massimo risultato possibile, non più barricadero, ma sempre attento al territorio".

Autonomia - "Rispetto al lockdown del 2020, allo scatafascio di Arcuri e del Conte 2 ora la situazione è cambiata, l'autonomia è l'ossatura della base valoriale della Lega, lombardi e veneti hanno votato, è una richiesta che viene dai territori e noi la stiamo seguendo". Morelli non nasconde come le parole di Matteo Salvini, che negli scorsi giorni ha rilanciato il tema della autonomia differenziata, su cui ci sono stati referendum in Lombardia e Veneto nel 2017, possano far ripartire il dibattito su questo obiettivo identitario degli ex lumbard.

"Speriamo che anche con questo governo molto 'colorato' si possa portare a casa l'autonomia, nell'interesse di tutti", si augura il deputato milanese ora al governo: "Ci sono regioni più avanti, governate dal centrodestra, ma anche altre regioni come l'Emilia o la Toscana, dove governa il centrosinistra che possono chiedere maggiore autonomia, quindi anche un governo che ha rappresentanza in territori di sinistra potrà affrontare questo tema".

"Fdi non è d'accordo sull'autonomismo? Mi baso su quanto successo, i referendum del 21 ottobre del 2017, furono sostenuti da tutti i partiti del centrodestra, sono contento del sostegno di allora, dei partiti che governavano e governano quelle regioni, con la stessa coalizione, non vedo necessità di cambiare impostazione", dice ricordando come anche da Fdi ci fu sostegno ai referendum sull'autonomia differenziata in Lombardia e Veneto. "Ci potrebbero essere spunti maggiori di autonomia, ma quella è la base di partenza", assicura.

Musica made in Italy - "Sono ben contento di aver lanciato quella proposta, che non era sovranista, ma a difesa di giovani e piccoli produttori, di chi vuole entrare nel mondo della musica, il risultato di quella proposta - e ringrazio Isoradio e Radio 2 - che hanno dato spazio a dei giovani, come successo anche a Sanremo, per una opportunità di farsi conoscere". Morelli infine torna a inizio 2019, quando lanciò il suo appello per la musica italiana, chiedendo che almeno un brano su tre di quelli trasmessi dalla radio fosse italiano. "Quella proposta voleva dare una opportunità a chi non voleva legarsi alle grandi major, e oggi quella opportunità c'è", conclude Morelli.