Governo, 'occupato' dominio mariodraghi.it, premier incaricato senza sito

(Adnkronos)

Dominio web 'occupato' per il premier incaricato Mario Draghi che - almeno per ora - non potrà attivare alcuna pagina al sito web con il suo nome (www.mariodraghi.it).

L'indirizzo, infatti, risulta già 'occupato', essendo stato acquisito da una società con sede a Cipro, il 2 febbraio del 2014. A quanto risulta all'AdnKronos, la proprietà del dominio 'omonimo' dell'ex presidente della Bce, è della Macrosten Ltd, con sede al Strovolos (Cipro), al 77 di Strovolou Avenue.

Si tratta di una società che aveva già registrato, negli anni, altri domini, come La5.it, topcrime.it, italia2.it, poi al centro di una battaglia legale per l'assegnazione.