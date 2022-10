Governo, Parolin: "Avvio serio, c'è volontà di venire incontro a problemi Paese"

"Mi pare che ci sia stato un avvio serio , la volontà che è stata espressa è di venire incontro ai grandissimi problemi del Paese a livello nazionale e poi nel contesto Internazionale". Lo ha sottolineato il Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin parlando per la prima volta del governo di centrodestra che sta per insediarsi. " Evidentemente - osserva ai margini di una celebrazione a Santa Maria Maggiore per la festa della Spagna- guardiamo tutti con ansia e con grandi aspettative l’avvio" del governo che dovrebbe essere a guida Meloni. "L’auspicio che facciamo è di concentrarsi sui problemi del Paese, che sono tanti, e già c’è la dichiarazione del cardinale Zuppi che li ha ricordati".

Parolin si è già fatto una prima idea: "Ho l’impressione dall’esterno che ci sia questa volontà, almeno è stata espressa, e per questo quadro di formazione del governo sembra che ci sia stato davvero uno sforzo per trovare anche persone adeguate che sappiano rispondere alle problematiche del Paese e speriamo che questo stile possa continuare".

Una apertura di credito al governo che sta per insediarsi? "Ora è difficile dare un giudizio - dice Parolin - bisogna giudicare dai fatti . Anche i governi si giudicano dai fatti . Mi pare però che c’è un avvio serio , la volontà che è stata espressa è di venire incontro ai grandissimi problemi del Paese a a livello nazionale e poi nel contesto Internazionale. Che questo possa continuare".