Governo, Pasquino: "Fini in tv? E' dichiarazione di disponibilità, sta a Meloni recepirla"

Il ritorno sulla scena pubblica di Gianfranco Fini, che ancora ieri è intervenuto nel programma 'Mezz’Ora in più', condotto da Lucia Annunziata su Rai 3 "potrebbe essere una dichiarazione di disponibilità a fare una politica più attiva", che non si limiti al solo intervento in tv. Così Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza della Politica all'Università di Bologna, contattato dall'Adnkronos commenta: "Fini non può tornare in politica da solo, per farlo qualcuno dovrebbe chiamarlo. Potrebbe essere interesse di Meloni recepire la manifestazione d'interesse" dell'ex leader di An.

Cosa potrebbe offrire a Fini il presidente del Consiglio? "Meloni ha il potere di nominarlo in incarichi importanti, magari in qualche commissione, o azienda partecipata, o in Rai". Secondo Pasquino, "Fini è stato un uomo politico molto intelligente. Qualcosa da dare lui la ha. Annunziata lo invita perché gli riconosce il ruolo che ha avuto, di politico brillante che creò Alleanza nazionale", da cui trae origine l'esperienza di Meloni. Riguardo alle esternazioni di Fini su Forza Italia, "gli azzurri che ci raccontano che Berlusconi ha sempre ragione meritano di essere punzecchiati - conclude Pasquino - Quello che dice Fini è coerente con una certa politica che Berlusconi non ha mai avuto". (di Roberta Lanzara)