Governo, Patuanelli: "Continuerò a essere ministro oggi e dopodomani"

"Io penso che questa sera e anche domani, dopodomani, continuerò a essere ministro... non so se è una fortuna o una sfortuna per il settore agricolo, però...". Così Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura, all'assemblea generale di Confagricoltura durante un confronto con il presidente Massimiliano Giansanti, incalzato sulle questioni relative alla possibilità che M5S possa uscire dal governo.

"Dobbiamo aspettarci un confronto costruttivo con le parti sociali oggi alle 11 che deve mettere in campo risposte a questioni, bisogna avere la capacità di stare vicino alle imprese e ai cittadini, a tutte le famiglie italiane con strumenti straordinari in un momento straordinario che stiamo vivendo - ha detto Patuanelli - E' quello che mi interessa di più, di tutto il resto, del dibattito politico che qualche volta chiamerei teatrino".

"Mi interessa molto di più capire come risolviamo il problema del salario minimo, come vogliamo affrontare il tema dell'aumento dei costi e dell'inflazione e come aumentare il potere di acquisto delle famiglie che altrimenti non arrivano a fine mese, queste sono le cose delle quali mi intessa parlare", ha sottolineato il ministro dell'Agricoltura.