Governo, Pera: "Chi vince ha responsabilità, no a presidenza Camera o Senato a opposizione"

"Non sono d'accordo. I presidenti di Camera e Senato hanno poteri molto rilevanti in fatto di gestione dell'attività legislativa e di organizzazione dei lavori. Io penso che chi vince le elezioni deve avere la responsabilità chiara e diretta di governare, questo vale anche per la Camera e il Senato". Lo ha detto all'Adnkronos il senatore di Fdi, Marcello Pera, ex presidente del Senato, esprimendosi a sfavore dell'ipotesi di assegnare la presidenza di uno dei due rami del parlamento a un rappresentante dell'opposizione.