Elezioni 25 settembre, nuove Camere il 13 ottobre

Si terrà il 13 ottobre la prima riunione delle nuove Camere. E' quanto previsto da uno dei decreti firmati oggi dal Presidente della Repubblica Mattarella e controfirmati dal presidente del Consiglio Draghi e dalla ministra dell'Interno Lamorgese al Quirinale.

Mattarella ha firmato anche il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per il 25 settembre 2022, nonché il decreto di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per le elezioni per il Senato. Il decreto di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e delle ripartizioni al territorio della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per le elezioni della Camera dei Deputati.